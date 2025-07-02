Эта птица, несмотря на свои большие крылья, редко летает.

Птица под названием китоглав имеет настолько странный вид, что не верится, что она действительно существует. Кажется, что она как будто из какого-то фильма или книги, а не является реальной птицей. Поэтому в IFLScience рассказали, почему он такой странный.

Китоглав имеет рост около 1,5 метра. Однако самым заметным в его теле является огромный клюв. Он настолько широкий, что кажется, что он не помещается на лице.

"Его длина от перьев до кончика составляет 24 сантиметра - это третий по длине клюв среди всех существующих птиц и, возможно, самый большой по окружности. Добавляя драматизма, он также острый, как лезвие ножа, и заканчивается заостренным ногтем на верхней челюсти", - добавляют в материале.

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Однако это не единственная особенность китоглава. Также эта птица имеет венец из перьев над головой, а размах их крыльев составляет до 2,6 метра.

"В общем, они настолько странно выглядят, что понадобилось четыре попытки, чтобы правильно классифицировать их: сначала считалось, что это разновидность аиста; в 1950-х годах предположили, что они, возможно, ближе к пеликанам; через полвека люди думали, что это, возможно, цапля; сейчас, имея на руках доказательства ДНК, мы снова считаем, что они ближе к пеликанам, хотя их ближайшим родственником является сравнительно небольшой и обычный на вид молотоголов", - подчеркнули в IFLScience.

В то же время, несмотря на свои огромные крылья, он редко летает, ведь считает, что лучше долго стоять неподвижно, осматривая пейзажи пресноводных болот Восточной Африки, где он живет.

Однако когда он видит потенциальную добычу, то показывает, насколько быстро может двигаться.

"Быстро бросаясь на добычу всем весом своего тела, при этом основной удар принимает на себя клюв", - рассказали в зоопарке Сан-Диего.

Эта птица использует кончик своего клюва, чтобы проткнуть добычу, а край, чтобы отрубить ей голову.

"Лунги, сомы и тилапия являются обычной пищей, а также водяные змеи, лягушки, вараны и молодые черепахи", - добавляют в зоопарке.

Несмотря на свой неуклюжий вид, он является грозной птицей. По словам экспертов, китоглав может есть даже крокодилов.

"На самом деле, эти птицы вылупляются из яиц готовыми к борьбе: хотя кладки из двух-трех яиц не являются редкостью, до взрослого возраста выживает только один птенец, который обычно убивает своих братьев и сестер. И не думайте, что их мамы будут их за это ругать - меньшие птенцы являются, по сути, "запасными", и родители не помогают им против их агрессивных братьев и сестер", - отмечают в материале.

Кроме того, крик птицы, по словам людей, напоминает настоящий пулемет.

Другие интересные материалы о птицах

Ранее биолог рассказал о самом большом соколе в мире. Он отметил, что эта величественная птица является уникальной. Речь идет о кречета, который обитает в арктических регионах Северной Америки, Европы и Азии. Размах крыльев этой птицы достигает более 150 сантиметров.

Также стало известно о птице, которая способна лететь более 80 часов без отдыха. Она называется дупель или барашек большой. Кроме того, эта птица поднимается на экстремальные высоты, чтобы оставаться в прохладе и избегать перегрева.

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