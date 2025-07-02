Марч Чемпион считает, что кремлевскому диктатору эта ситуация сыграла на руку.

Консенсус после 12-дневной войны Израиля с Ираном заключается в том, что она закончилась унизительно — не только для Исламской Республики, но и для России, которая не пришла на помощь своему союзнику и потеряла поставщика критически важных дронов, заявил обозреватель Марч Чемпион.

Однако он также считает, что такое мнение глубоко искажает как приоритеты кремлевского диктатора Владимира Путина, так и временные рамки, в которых он ведет внешнюю политику. В своем материале для Bloomberg эксперт подчеркнул, что амбиции Путина по возвращению России статуса силы на Ближнем Востоке потерпели неудачу.

"Потеря президента Башара Асада в Сирии стала серьезным ударом. Его неспособность прийти на помощь Ирану, с которым недавно был подписан 20-летний стратегический договор, выглядела унизительно", - добавил Чемпион. Однако он также отметил, что еще год назад это действительно могло бы навредить усилиям Москвы в войне с Украиной. Но теперь оккупанты производят собственные версии иранских дронов Shahed.

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Теперь важнее понять, как все это вписывается в мировоззрение и приоритеты Путина. Уничтожение украинского государства стоит у него на гораздо более высоком месте, чем любые другие внешнеполитические цели — в том числе на Ближнем Востоке. С этой точки зрения, удар США и Израиля по Ирану сыграл России на руку, говорится в материале.

В широком смысле, вспышка новой войны на Ближнем Востоке отвлекла внимание, ресурсы и политическую энергию от Украины, оставив Путину больше свободы действий. "Даже на недавнем саммите НАТО основной результат — обязательство увеличить оборонные расходы (до уровней, оправданных лишь российской угрозой) — был отодвинут на второй план. Никто не хотел раздражать [президента США] Дональда Трампа во время его "триумфального тура", - пишет эксперт.

В итоге, по его словам, Израиль смог отразить иранские ракетные атаки, только расходуя значительную часть своих запасов систем ПВО, а также за счет помощи США, которые использовали корабельные комплексы. США смогли подключиться к отражению атаки лишь после того, как убедились, что у них достаточно батарей Patriot для защиты своих баз в регионе.

"Угроза на время спала, но в Пентагоне обязаны исходить из того, что война может возобновиться — а значит, понадобится еще больше ПВО, и это означает меньше помощи для Украины", - отметил обозреватель. Трамп, в свою очередь, на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых батареях Patriot, пообещал "посмотреть, что можно сделать" и добавил, что "эти Patriots сложно достать, потому что они нужны и нам. Мы поставляли их Израилю".

Именно это и важно для Путина, считает Чемпион. Ведь именно эта война определит его историческое наследие, которое он видит в контексте многовекового строительства Российской империи. Для Путина само существование Украины — это вызов, а возвращение ее ресурсов — человеческих, экономических и военных — в "материнскую Россию" является необходимым условием для сохранения Москвы на вершине многополярного мирового порядка, который он противопоставляет западному господству.

Именно из-за этого его так разозлило намерение Украины подписать торговое соглашение с ЕС в 2013 году.

"Как только у Украины закончатся перехватчики ПВО, российская авиация — по-прежнему опасная по своим масштабам и возможностям — впервые сможет установить воздушное превосходство над всей страной. Безнаказанность, с которой израильские самолеты действовали над Ираном, — это своевременное напоминание о том, что ждет Украину: катастрофический обвал обороны, когда войска будут вынуждены сдаваться под ковровыми бомбардировками", - рассказывает эксперт в материале.

По словам Чемпиона, Трамп должен хотя бы для себя признать, что Путин его переиграл. Кремлевский диктатор использовал отчаяние американского лидера, стремящегося к "перемирию", в интересах России — именно в момент, когда у самого Путина нарастают проблемы, включая надвигающийся финансовый кризис.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что США остановили поставки ключевого оружия Украине. Представители администрации Трампа подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и на Ближнем Востоке.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц вновь прокомментировал вопрос передачи ракет Taurus Украине. По его словам, это все еще может произойти. Однако Мерц также подчеркнул, что для их использования украинских военных нужно будет обучать в течение минимум шести месяцев.

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