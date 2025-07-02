В Германии отметили, что такой договор будет охватывать весь спектр отношений между странами.

Великобритания и Германия планируют подписать договор, который содержит пункт о взаимной помощи в случае угрозы любой из стран. Об этом рассказало пять человек для Politico, которые знакомы с процессом.

В частности премьер-министр Британии Кир Стармер и экс-канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу для соглашения в совместной декларации прошлым летом, а также пообещали более тесное сотрудничество в сфере мира, безопасности и экономики.

По словам двух лондонских чиновников, текст договора почти готов. Сейчас ожидается, что он будет подписан 17 июля до летних каникул парламентов обеих стран.

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Также в документе есть раздел, который базируется на подписанном в прошлом году соглашении Trinity House. В нем говорится о том, что любая стратегическая угроза одной стране будет считаться угрозой для другой.

"Это предоставит Германии пункт о взаимной помощи с обеими ядерными державами Европы, что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца усилить сдерживающий фактор континента отдельно от США", - объяснили в Politico.

Кроме того, по информации источников издания, этот документ будет содержать меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, а также исследованиями и инновациями.

"Он также будет содержать обязательства способствовать трансграничным обменам - чрезвычайно деликатной сфере для правительства Стармера, которое сталкивается с давлением по сокращению как легальной, так и нелегальной миграции", - уточнили в издании.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Германии отметил:

"Договор будет охватывать весь спектр наших отношений".

Подготовка стран НАТО к возможной войне - последние новости

Как писал УНИАН, одна из стран НАТО начала призывать женщин в армию на фоне российской угрозы. Речь идет о Дании, где женщинам, которым исполнилось 18 лет, необходимо проходить военную службу как и мужчинам. До 1 июля этого года женщины в стране могли идти служить добровольно.

В то же время руководитель программы призыва полковник Кеннет Стрем отметил, что такое решение связано с текущей ситуацией с безопасностью. Он подчеркнул, что молодые женщины могли бы участвовать в коллективном сдерживании среди стран НАТО.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО готовиться к угрозе со стороны России. По его словам, через три, пять или семь лет россияне могут быть готовы к нападению на НАТО.

"Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочного перемирия, и потом мы должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы Владимир Владимирович Путин никогда, никогда не повторил это в будущем", - добавил он.

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