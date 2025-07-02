Американский пулемет M2 решили установить на украинские наземные роботы.

Украина использует на поле боя известный американский пулемет M2 ("Ma Deuce"), чтобы бороться с российскими военными. Известно, что в конце Первой мировой войны этот пулемет разработал Джон Браунинг, однако он был принят на вооружение армии США только в начале Второй мировой войны. Как пишет Business Insider, M2 является одним из самых известных и самых долговечных видов вооружения.

"Он (пулемет - УНИАН) прошел ряд модернизаций и до сих пор используется американскими и другими вооруженными силами. Фактически, это один из самых распространенных тяжелых пулеметов в мире на сегодня. А теперь он стал частью эры робототехники. Его устанавливают на современных автономных роботах Украины, которые используют искусственный интеллект для движения к российским позициям и атаки", - подчеркнули в материале.

Известно, что украинские защитники используют роботов, которые оснащены пулеметами, гранатометами и взрывчаткой, чтобы обстреливать россиян и взрывать российские цели.

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"Многие украинские оборонные компании, работающие в этой области, выбрали пулемет M2 в качестве вооружения для этих роботов. Например, украинская группа FRDM, которая производит дроны и наземные роботы, производит дистанционно управляемое наземное боевое транспортное средство D-21-12 с пулеметом калибра .50", - добавили в BI.

Отмечается, что робот предназначен для ведения огня и наблюдения, а также может двигаться со скоростью более 9 километров в час. В апреле этого года робота утвердили для использования на поле боя.

В свою очередь менеджер по продукции группы FRDM Игорь Кулакевич рассказал для Business Insider, что пулемет M2 был выбран из-за того, что он есть в наличии во многих арсеналах на Западе, поэтому боеприпасы к нему можно легко получить.

В то же время гендиректор FRDM Group Вадим Юник отметил, что компания разработала своего робота "в ответ на насущную потребность уменьшить риски для персонала при выполнении логистических задач на передовой".

По его словам, этот робот можно использовать для эвакуации раненых солдат и как платформу для установки оружия. Юник подчеркнул, что робот уже "доказал свою эффективность на поле боя".

Другие материалы об оружии

Как писал УНИАН, армию США массово вооружат дешевыми гиперзвуковыми ракетами для HIMARS. Речь идет об оружейной системе Blackbeard Ground Launch (GL), которая будет использовать технологию гиперзвуковых ракет на основе головки самонаведения для поражения чувствительных ко времени и защищенных целей.

Отмечается, что первые летные демонстрации Blackbeard запланированы на начало 2026 года. Испытания боевым огнем серийного прототипа ожидается в 2027 году.

Также сообщалось, что российские оккупанты установили на захваченную БМП Bradley 30-мм пушку собственного производства. Речь идет, возможно, о пушке 2А72, которую разработали еще в СССР.

Такое оружие предназначено для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на малой высоте.

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