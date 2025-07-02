Впечатляющий кадр с "Вернадского" появился в сети.

Невероятный снимок захватил сердца пользователей соцсетей - Национальный антарктический научный центр показал фотографию, на которой видно редкое природное явление. Фотографию сделала биолог Зоя Швыдка.

На фото - морской леопард плывет среди льдин, а тюлень-крилеед спокойно отдыхает на снежном "острове". Над всем этим - потрясающее небо в насыщенных оттенках розового, фиолетового и черничного цветов.

"Именно зимой возле "Вернадского" чаще всего можно наблюдать очень красивое разноцветное небо. Это связано с тем, что солнце не поднимается высоко над горизонтом", - говорят специалисты.

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Они объяснили, что из низкого положения свету надо пройти более длинный путь к поверхности, чем когда солнце высоко над горизонтом, поэтому цвета рассеиваются иначе. "Короткие" синие волны уступают место "длинным" красным, и с движением солнца меняется палитра.

Дополнительно на цвет неба влияют антарктические облака, а также поверхность - снег, лед или вода, которые отражают свет и усиливают эффект.

Напомним, в начале июня к украинским полярникам приплыл огромный айсберг необычной формы. Опытные полярники говорят, что не видели раньше такого великана в этом районе. Позже айсберг-великан получил оригинальное название - ученые назвали его "Магура".

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