Новый стиль иконок, приложений и окон будет вдохновлен "стеклянным" интерфейсом visionOS.

Про iOS 19 ходит уже много слухов, и большая часть говорит, что следующая версия операционной системы iPhone получит новый интерфейс, вдохновленный visionOS. Теперь его можно протестировать самостоятельно, пишет 9to5Mac.

Разработчик-энтузиаст сделал бесплатный рабочий макет iOS 19 в приложении App Clip. Концепция использует визуальные элементы из visionOS, такие как фоны в стиле матового стекла и закругленные значки в сочетании с большей глубиной и тенями.

Конечно, макет основан на последних утечках и слухах о iOS 19 и не является точным отражением текущего состояния системы. Тем не менее, это дает нам представление о том, чего ожидать от следующего обновления iOS.

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Попробовать макет iOS 19 может любой желающий – для этого нужно перейти по ссылке и указать любую сумму для доната, в том числе 0 долларов.

По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают не только обновленный дизайн ОС, но и продвинутые кроссплатформенные функции.

Официальная презентация iOS 19 состоится 9 июня, на WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. Ранее уже сообщалось, что все модели iPhone, которые работают на iOS 18, смогут обновиться до iOS 19, впрочем, возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

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