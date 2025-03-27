Для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7 / Скриншот

Про iOS 19 ходит уже много слухов, и большая часть говорит, что следующая версия операционной системы iPhone получит новый интерфейс, вдохновленный visionOS. Теперь его можно протестировать самостоятельно, пишет 9to5Mac.

Разработчик-энтузиаст сделал бесплатный рабочий макет iOS 19 в приложении App Clip. Концепция использует визуальные элементы из visionOS, такие как фоны в стиле матового стекла и закругленные значки в сочетании с большей глубиной и тенями.

Конечно, макет основан на последних утечках и слухах о iOS 19 и не является точным отражением текущего состояния системы. Тем не менее, это дает нам представление о том, чего ожидать от следующего обновления iOS.

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Попробовать макет iOS 19 может любой желающий – для этого нужно перейти по ссылке и указать любую сумму для доната, в том числе 0 долларов.

Фото iOS 19 27 марта 2025
Фото iOS 19 27 марта 2025
Фото iOS 19 27 марта 2025
Фото iOS 19 27 марта 2025
Фото iOS 19 27 марта 2025

По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают не только обновленный дизайн ОС, но и продвинутые кроссплатформенные функции. 

Официальная презентация iOS 19 состоится 9 июня, на WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. Ранее уже сообщалось, что все модели iPhone, которые работают на iOS 18, смогут обновиться до iOS 19, впрочем, возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее. 

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16eMacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

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