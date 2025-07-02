Пара вместе уже более 13 лет.

Известный украинский юморист, ведущий и актер Юрий Ткач, который совсем недавно был на грани развода, сделал своей супруге Виктории неожиданное предложение, которым довел ее до шокового состояния я слез. Он предложил ей обвенчаться. Пара вместе уже более 13 лет, пишет lux.fm.

"Я сделал жене предложение обвенчаться. Вика праздновала день рождения, это был один из моих подарков, который стал для нее полной неожиданностью. Я стал на колено, подарил кольцо и большой букет. У нее было шоковое состояние, она плакала. У нас нет никаких планов на то, когда это произойдет, все идет так, как должно быть. Вика вообще говорит, что дата сама себя найдет", - поделился Ткач.

При этом он также рассказал, как они помогают друг другу в быту, распределяя между собой обязанности:

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"Мусор выбрасываю я, посуду моет посудомоечная машинка. Мы с женой это распределили так. Убирает, скажу честно, больше жена. Очень за это ей благодарен, потому что она постоянно делает это тогда, когда меня нет дома, и у нее есть больше времени. Я прихожу - уже все чисто. Она у меня просто молодец".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Юрий Ткач признался, что оказался на грани развода с женой Викторией:

"Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму...".

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