За последние годы в конструкцию БМП-3 внедрили десятки изменений, которые улучшили, в частности, ее защиту.

Холдинг "Высокоточные комплексы" отправил российской армии новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает "Ростех".

БМП-3 является советской/российской боевой бронированной гусеничной машиной, предназначенной для транспортировки личного состава к переднему краю, а также повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Машина вооружена 100-мм пушкой/пусковой установкой 2А70, спаренной 30-мм автоматической пушкой 2А72, а также пулеметами ПКТ. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, командира и наводчика-оператора. Десант может составлять до семи человек.

Россияне отмечают, что за последние годы в конструкцию БМП-3 внедрили десятки изменений, которые улучшили, в частности, ее защиту.

Машина получила бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, а также специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить мобильность и эффективность применения вооружения.

БМП-3 - общая оценка

Несмотря на улучшения, внесенные в конструкцию за годы производства, эксперты довольно критично оценивают БМП-3.

Недавно сами россияне провели испытания захваченной БМП Bradley, которые показали преимущество американской машины над БМП-3. Тесты показали, что Bradley M2A2 имеет лучшую противоснарядную, противопулевую и противоминную защиту.

Американская БМП имеет преимущество и по огневой мощи, если сравнивать 25-мм пушку, установленную на Bradley, с 30-мм пушкой БМП-3. Это касается плотности и бронепробиваемости.

Также напомним, что ранее россияне установили на захваченную БМП Bradley 30-мм пушку собственного производства. Причина такого решения не называется.

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