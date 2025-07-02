По информации источников издания, такое замедление поставок произошло в последние дни.

Пентагон приостановил некоторые поставки ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы США слишком низкие. Об этом заявили два человека, которые знакомы с этим решением, в комментарии для Reuters.

Они отметили, что замедление некоторых поставок оружия, которые обещала передать Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена, произошло в последние дни. По их словам, среди задержанных поставок были перехватчики противовоздушной обороны, которые помогают сбивать российские беспилотники и снаряды.

В то же время член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал решение о прекращении поставок "очень неприятным для нас".

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"Это болезненно, и на фоне террористических атак, которые Россия осуществляет против Украины, это очень неприятная ситуация", - подчеркнул он.

Как пишет Reuters, в электронном письме Пентагон сообщил, что предоставляет Дональду Трампу варианты продолжения военной помощи Украине в соответствии с целью прекращения войны РФ в этой стране.

"В то же время министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя готовность американских вооруженных сил к выполнению приоритетных задач администрации в области обороны", - сказал заместитель министра по вопросам политики Элбридж Колби.

Остановка поставок вооружения от США - что известно

Как писал УНИАН, Белый дом подтвердил остановку поставок ключевого оружия Украине. По словам спикера Белого дома Анны Кели, "решение принято, чтобы поставить интересы США на первое место".

По данным NBC News, США перестанут отправлять Украине ракеты к системам Patriot, 155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы, 100 ракет Hellfire, 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger и ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

На приостановление американских поставок оружия для Украины отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что поставки для средств ПВО продолжаются до сих пор.

"Поставки продолжаются... Это выглядело бы очень странно. Это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине", - заверил Подоляк.

В то же время он добавил, что сейчас идут тяжелые переговоры между Украиной и США, и они будут продолжаться. По словам представителя ОП, США имеют уникальное оружие, и на складах его достаточно.

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