По словам спецпредставителя Трампа, его слова были вырваны из контекста.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что якобы спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Однако американский политик опроверг такие слова.

"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня. Любые ограничения по поведению Киева были обусловлены взаимными действиями со стороны Москвы. Я никогда не делал комментариев относительно продолжения войны Украиной вне полного прекращения огня", - написал Келлог на своей странице в соцсети X.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 июля российские и белорусские СМИ распространили заявление Лукашенко о том, что он передал спецпредставителю Трампа позицию президента РФ Владимира Путина относительно возможного перемирия.

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Тогда Лукашенко сказал, что Россия вроде бы "не против" прекращения огня, однако не хочет, чтобы по ее территории били "американские, английские, французские" ракеты.

Белорусский диктатор добавил, что Путин требует, чтобы западные страны передали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы тот "не наносил по России ударов". По словам Лукашенко, только в таком случае РФ согласится на перемирие.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - сказал тогда Лукашенко.

Встреча Кэллога и Лукашенко - что известно

Как писал УНИАН, 21 июня Кэллог приехал в Беларусь и встретился с Лукашенко. Во время встречи белорусский диктатор сказал, что Кэллог "наделал очень много шума в мире своим приездом".

В то же время спецпредставитель Трампа подчеркнул:

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми".

После этой встречи стало известно, что из тюрьмы освободили известного белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Он находился в неволе более пяти лет.

"Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Произошло то, о чем наша семья мечтала эти 5 лет и ради чего мы все работали, с момента его задержания. Освобождение Сергея - это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Беларуси. Спасибо всем за колоссальную поддержку", - написала тогда жена политзаключенного Светлана Тихановская.

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