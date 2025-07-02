В оборонном ведомстве отметили, что не получали официальных сообщений об остановке поставок оружия.

Украина не получала официальных сообщений об остановке поставок согласованной оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки. Сейчас этот вопрос пытаются выяснить непосредственно у американцев. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины в Telegram.

"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках", - отмечают в МО Украины.

В министерстве говорят, что они "обратили внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи" от Соединенных Штатов и сейчас выясняют "актуальные фактические обстоятельства поставок". В частности Минобороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

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"О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины", - отмечают в пресс-службе министерства.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что "отдельные лица в Украине", которые комментируют ситуацию, "по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными".

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - отметили в Минобороны.

США остановили помощь Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации NBC News, США приостановили поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) и высокоточных боеприпасов.

Эти данные подтвердила одна из спикеров Белого дома Анна Келли. Она отметила, что "решение принято, чтобы поставить интересы США на первое место". Его приняли после ревизии Пентагоном военной поддержки и помощи, которую США оказывают другим государствам.

В связи с остановкой поставок ключевых видов оружия из США, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля.

По информации пресс-службы МИД, встречу с Гинкелем провела заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации со стороны РФ агрессии и террора против Украины.

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