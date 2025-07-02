Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 48,98 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 июля, подорожал на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,98 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,64 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,60 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 2 июля, составляет 107 013 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 479 360 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 2 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, евро продолжает бить рекорды и впервые в истории пересек отметку в 49 гривень. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,41 грн за один евро, то есть гривня ослабла сразу на 42 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля с курсом 48,99 гривни.

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