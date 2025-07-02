Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 июля, подорожал на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,98 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,64 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,60 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 2 июля, составляет 107 013 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 479 360 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 2 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте Нацбанка, евро продолжает бить рекорды и впервые в истории пересек отметку в 49 гривень. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,41 грн за один евро, то есть гривня ослабла сразу на 42 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля с курсом 48,99 гривни.