Блогерша раскритиковала путешественников, которые гонятся за количеством посещенных стран.

В последние годы соцсети заполонили тревел-блогеры, изо всех сил стремящиеся посетить все страны мира. Однако часто это превращается в рутинную погоню за штампами в паспорте, а не настоящее удовольствие от приключений.

В свою очередь американская блогерша-путешественница Карина Генри, за которой в Instagram следят более 130 тысяч подписчиков, уверена, что таким образом люди совершают роковую ошибку.

Сама девушка успела пожить в четырех странах и еще 35-ть на пяти континентах посетить как туристка, прежде чем прийти к этому "непопулярному мнению", поделилась она в своем свежем посте.

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"Путешествия – это не гонка. Никого не волнуют ваши штампы в паспорте. Никого не волнует, что вы посетили 50+ стран или вычеркнули из списка 10-ть за три недели. Лучше впечатлите меня своим опытом. Расскажите мне, как путешествие изменило вас. Давайте обмениваться историями в духе "Ух ты, я бы обязательно вернулся туда", а не просто историями о пересечении границы", – призвала блогерша.

При этом она подчеркнула, что опыт каждого путешественника – особенный.

"Не стоит вычеркивать из своего списка всю страну только потому что у одного петешественника там был плохой опыт. Конечно, прислушивайтесь к советам. Но не позволяйте чьим-то чужим моментам формировать вашу точку зрения. Вы заслуживает того, чтобы увидеть все своими глазами", – пояснила Карина.

Кроме того, девушка уверена, что не стоит делиться онлайн всеми скрытыми жемчужинами, найденными вами в путешествиях – некоторые из них именно такими и являются только потому, что массовые туристы до них еще не добрались.

"Уважение этой тишины может быть частью устойчивого развития региона", – добавила она.

Что еще пишут туристы о современных путешествиях

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая соло-путешественница Эмили Лакстон, посетившая более 60 стран, рассказала, что некоторые города мира не подходят для туристов-одиночек по ряду причин, и они никак не связаны с безопасностью.

При этом не так давно туристы массово жаловались, что отдых в их любимых местах стал слишком дорогим, и возложили всю вину за это на соцсети.

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