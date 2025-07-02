В этом году на американскую валюту оказало влияние множество факторов.

В среду, 2 июля, доллар оказался вблизи самого низкого уровня с февраля 2022 года в отношении основных валют. Трейдеры оценивают потенциальное влияние законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и приближающиеся сроки введения пошлин.

Издание Reuters пишет, что курс евро в среду снизился на 0,3% до 1,1774 доллара, но был близок к максимуму сентября 2021 года, а курс фунта снизился на 0,15% до 1,3722 доллара, после того как накануне достиг максимума за три с половиной года.

Доллар вырос на 0,3% по отношению к японской иене и достиг отметки в 143,8. В результате индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к шести основным валютам, немного вырос и составил 96,74, но был близок к трехлетнему минимуму.

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В этом году на американскую валюту оказало влияние множество факторов, и первая половина года стала для нее худшей с начала эры плавающих курсов в начале 1970-х годов.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 2 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., а курс европейской валюты - на уровне 49,41 грн за один евро, установив новый рекорд.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,64 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 49,60 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.

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