Их дроны сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод.

Россия пыталась разработать собственные морские дроны, однако их попытки можно назвать неуспешными. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Суспільне.

По его словам, последний раз оккупанты пытались применить их экспериментальные модели.

"Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели", - сказал Буданов.

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Российские дроны на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, по словам Буданова, для России применять ежедневно против Украины по 400-500 ударных беспилотников нереально. В частности, отвечая на вопрос, можно ли ожидать что скоро РФ сможет запускать по 400-500 "Шахедов" ежедневно, он сказал: "Каждый день по 400-500 - нереально это делать. Периодически делать, считаю, такая возможность у них есть. До 500 ударных БпЛА они реально могут запускать в едином пуске".

Глава ГУР также подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.

Говоря о ситуации на фронте, Буданов отметил, что обострение уже продолжается.

"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, - сильно картинка не изменится. До времени, скажем так, завершения мирных переговоров", - отметил он.

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