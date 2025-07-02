Подоляк сомневается, что США могут отказаться поставлять Украине средства для защиты гражданского населения от российских массированных атак ракетами и дронами.

Поставки противоракет для усиления украинской системы противовоздушной обороны из Соединенных Штатов продолжаются. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире телеканала FREEДOM.

"Поставки продолжаются... Это выглядело бы очень странно. Это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине", - отметил Подоляк.

По его словам, ни у кого нет сомнений, в том числе и у Соединенных Штатов, что Россия за последние три месяца, к сожалению, использовала события на Ближнем Востоке и увеличила количество ударов ракетами и дронами по крупным городам Украины с намерением убить как можно больше гражданского населения. Противостоять российским ракетным комбинированным атакам, которые сопровождаются запусками роев ударных дронов, возможно с помощью эффективной системы ПВО и ПРО.

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"Когда эта система устроена над всей территорией Украины. По сути - это прообраз закрытого неба. Здесь должно быть определенное количество установок, но к установкам должно быть определенное количество противоракет различных форматов. Иначе Россия просто будет убивать гражданское население. Я, мягко говоря, сомневаюсь, исходя из точки зрения репутации, что Соединенные Штаты пойдут на отказ", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что понимает, что звучат аргументации о якобы проведении аудита, изучения наличия ракет в арсеналах.

"Мы понимаем, что это концепция российской пропаганды показать, что от Украины будут отворачиваться основные военные союзники, в Украине будет дефицит оружия, и мы будем убивать ваше гражданское население массово, поэтому давайте вы будете капитулировать и т. д. Я это все прекрасно понимаю. Но, тем не менее, реальность выглядит несколько иначе", - сказал Подоляк.

По его словам, идут тяжелые переговоры между Украиной и США, и они будут продолжаться.

"Поставки техники идут, и они, я надеюсь, будут продолжаться, в том числе на коммерческой основе, потому что нам хотелось бы расширить линейку того инструментария, который можно приобрести и получить в Соединенных Штатах", - сообщил Подоляк.

Он добавил, что США имеют уникальное оружие, и на складах его достаточно. Аудит не нужно проводить, чтобы понимать наличие реального количества этого оружия на складах, поскольку его достаточно, чтобы закрыть небо над Израилем и Украиной.

Приостановление Соединенными Штатами поставок оружия для Украины

Как сообщал УНИАН, в связи с сообщениями в СМИ о том, что поставки ключевых видов оружия из США были остановлены, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля. В МИД отметили, что задержка с поставками критического вооружения от США только побуждает Россию к еще большему террору против Украины.

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