Уже завтра температура в Украине заметно повысится.

Жара понемногу приближается к Украине и уже в четверг, 3 июля, термометры подскочат до +30. Однако такая погода продлится недолго, 5-6 июля температура снизится, хотя с 7 числа снова станет жарче. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 3 июля в Украине ожидается +27...+32 градуса. На северо-востоке +23...+27 градусов. Грозовые дожди 3 июля пройдут только в восточных областях, поэтому там и будет свежее.

4-го июля будет еще жарче, но на западе страны температура воздуха снизится.

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"5-6 июля попустит с жарой в большинстве областей, а с 7-го июля жара снова мощной волной придет к нам", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным Наталки Диденко, жара также будет продолжаться с перерывами. 3 июля в столице будет сухо, а воздух прогреется до +28...+30 градусов.

4 июля в Киеве также будет жарко, 5-6 июля сдержаннее, а 7-8 июля очень жарко. Только с 9 числа жара в столице ослабнет.

В Украину идет жара - прогноз

О том, что жара продлится недолго, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в Украине в ближайшие дни будет царить в основном жаркая погода. Воздух прогреется до +33...+38 градусов. На выходных в некоторых регионах ожидаются дожди, которые временно охладят атмосферу в отдельных областях.

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