Танцовщица также призналась, что помогло ей выйти из тяжелого состояния.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева откровенно рассказала о личном кризисе.

По ее словам, она почувствовала эмоциональное выгорание, была недовольна собой и имела проблемы во всех сферах жизни.

"В моей жизни был такой период, когда я так загнала себя, что в отражении в зеркале я видела измученную, худую, истощенную женщину с пустыми глазами. У меня были проблемы во всех сферах жизни и одновременно: здоровье, семья, работа, отношения с мужем. Я долго задавала себе одни и те же вопросы: "За что? Почему так произошло? Что я сделала неправильно? Почему я так много учу женщин, а сама в этот момент просто не могу смотреть на себя?" - рассказала Илона в своем Instagram.

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Однако Гвоздева добавила, что лишь одна ситуация помогла ей выйти из того состояния. Это была авария, о которой она рассказала так:

"Произошел один момент, который заставил меня полностью переосмыслить свою жизнь! Я попала в аварию просто на ровном месте! Помню тот день, как сегодня! Я ехала за рулем, была измучена, измотана, куда-то опаздывала, нервная, куча проблем. Все что-то хотят от меня и чего-то ждут. И тут резкий и громкий удар в дверь моего авто. Эта авария стала для меня моей отправной точкой к себе настоящей".

После того случая танцовщица решила изменить собственную жизнь: начала заниматься медитациями, читать мотивационные книги и курсы о личном развитии, а еще выбросила половину своего гардероба.

"Наконец я прекратила быть "роботом" и начала слышать себя. Я активно, прекратила общаться с токсичными людьми, научилась говорить "нет", подняла свой рабочий прайс, начала ценить себя, свое время и главное - свой опыт! Я стала "неудобной" для многих, и наконец стала настоящей для себя", - отметила Илона.

Напомним, ранее Илона Гвоздева заговорила о кризисах в браке с мужем.

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