Запечённые баклажаны по-пармски - новинка летнего меню.

Сезон баклажанов уже на носу. Попробуйте приготовить это блюдо, чтобы разнообразить свой летний рацион.

Это блюдо в этом году специально разработала Марианна Уильямс, эксперт EatingWell.

Как сообщается, этот облегчённый вариант классических баклажанов по-пармски сохраняет насыщенный вкус, но без жарки в масле. Ломтики баклажанов сначала запекаются, а затем укладываются слоями с томатным соусом, моцареллой и пармезаном. Такой способ приготовления делает блюдо менее жирным и более полезным. Это отличное вегетарианское основное блюдо, которое прекрасно сочетается с пастой, хрустящим хлебом или лёгким салатом.

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Баклажаны в духовке с сыром по-пармски

Ингредиенты:

2 средних баклажана, нарезанных кружочками толщиной по 1,2 см;

4 столовые ложки оливкового масла extra virgin (приблизительно 60 мл);

1 банка томатного соуса (680 г);

⅓ стакана порванных листьев свежего базилика (приблизительно 10 г), плюс немного для украшения;

1,5 ч. л. измельчённого свежего орегано;

2 средних зубчика чеснока;

170 г моцареллы (примерно 1,5 стакана);

4 столовые ложки тёртого пармезана;

¼ стакана панировочных сухарей (около 15 г).

Как приготовить баклажаны

Разогрейте духовку до 230 °C. Установите решётки на средний и нижний уровни. Застелите два больших противня бумагой для выпечки или смажьте антипригарным спреем. Разложите ломтики баклажанов в один слой и смажьте с обеих сторон 3 ст. л. масла. Запекайте 20 минут, перевернув кусочки и поменяв местами противни через 10 минут.

В миске смешайте томатный соус, базилик, орегано и чеснок. Выложите около 80 мл соуса на дно большой жаропрочной сковороды или формы для запекания. Выложите половину запечённых баклажанов, сверху — 320 мл соуса, затем половину моцареллы и 1 ст. л. пармезана. Повторите слои.

Запекайте около 10 минут, пока сыр не начнёт плавиться, а соус не закипит по краям.

В небольшой миске смешайте сухари с оставшейся 1 ст. л. масла и равномерно посыпьте сверху. Увеличьте температуру духовки до режима гриля. Запекайте 3–4 минуты до появления золотистой корочки. Сверху посыпьте оставшейся 1 ст. л. пармезана.

Перед подачей дайте блюду постоять 10 минут. По желанию украсьте свежим базиликом - перед вами сытное и уютное блюдо, которое понравится всей семье.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал еще, что можно приготовить из баклажанов.

Еще один вариант приготовления баклажанов можете посмотреть на видео:



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