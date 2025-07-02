В перечне этих месяцев есть январь.

Июль 2025 года обещает всем знакам Зодиака перемены и яркие события, но представители трех месяцев рождения окажутся в особенно благоприятном положении. Эксперты отмечают: именно они почувствуют прилив удачи и возможностей в середине лета. Узнайте, входит ли ваш месяц в этот список, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Январь

Для тех, кто родился в январе, июль становится своего рода символической вехой - полгода до следующего дня рождения. С астрологической точки зрения это период, подходящий для анализа своих достижений и выстраивания новых целей. Энергии располагают к концентрации и действиям: то, что начнется сейчас, принесет ощутимые плоды позже. Даже если планы будут меняться, перемены окажутся к лучшему - как скрытый подарок судьбы.

Июнь

Рожденные в июне - это общительные Близнецы и чувствительные Раки - в июле могут рассчитывать на поддержку Вселенной. Время усиливает их врожденную интуицию и усиливает привлекательность. Вероятно исполнение желаний, особенно если не бояться озвучивать свои потребности. Месяц благоволит расширению горизонтов - как в личной, так и в профессиональной сфере. Достаточно лишь сохранить позитивный настрой и чётко понимать, чего хочется.

Июль

Те, чье рождение приходится на июль, находятся в центре внимания. Энергия Солнца, находящегося в их знаке, усиливает личную силу и внутреннее сияние. Все, что начинается в этом месяце, имеет высокий потенциал: от романтических встреч до новых карьерных шагов. Пришла пора проявить себя, довериться внутреннему голосу и позволить переменам преобразить жизнь. Это особенно хорошее время для запуска новых привычек или важных шагов в будущее.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака предстоит неделя испытаний.

Вас также могут заинтересовать новости: