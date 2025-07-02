Финальный сезон посмотрели в 93 странах.

Последний сезон популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" побил рекорд по количеству просмотров.

Как пишет издание The Independent, лента, которая вышла на стриминговой платформе Netflix 27 июня, уже набрала более 60 миллионов просмотров за первые три дня после релиза и заняла первое место в 93 странах. "Игру в кальмара" посмотрели суммарно 368,4 миллиона часов. Также третий сезон сейчас занимает 9 место в списке Netflix неанглоязычных телешоу за всю историю.

Интересно, что второй сезон собрал 68 миллионов просмотров в течение первых четырех дней после премьеры.

Видео дня

О чем третий сезон "Игры в кальмара"

События начинаются сразу после провала восстания участников в конце второго сезона. Главный герой - игрок 456 находится в депрессии после потери друзей, однако игра продолжается. Участники участвуют в более жестоких играх и становятся еще более жадными до денег, убивая без раздумий своих соперников.

Напомним, ранее создатель "Игры в кальмара" сделал заявление о возможном спин-оффе сериала. Режиссер Хван Дон Хёк признался, что теперь, когда вышел сезон на экраны, он чувствует облегчение.

Вас также могут заинтересовать новости: