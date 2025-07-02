Как свидетельствуют спутниковые снимки, РФ уже начала перевозить северокорейских солдат на свою территорию.

Северная Корея утроит численность своих войск в составе российской армии, отправив дополнительно 25-30 тыс. солдат на войну против Украины.

Как сообщает CNN, со ссылкой на оценку украинской разведки, войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы, в дополнение к 11 тысячам, отправленным в ноябре 2024 года, которые помогли россиянам отбить наступление Украины на Курскую область.

По словам западных чиновников, около 4 тыс. из этих северокорейских солдат были убиты или ранены в ходе развертывания, однако с тех пор сотрудничество Пхеньяна с Москвой расцвело.

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В украинской оценке говорится, что минобороны РФ способно предоставить "необходимое оборудование, оружие и боеприпасы" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения". В документе добавляется, что "существует большая вероятность, что северокорейские солдаты будут усилят российские войска в ходе нового наступления.

CNN сообщил, что приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля в российский порт, и грузовых самолетов в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках.

На спутниковом снимке, сделанном 18 мая 2025 года, показано судно, которое уже перевозило солдат из КНДР, пришвартованное в порту Дунай в РФ.

Спутниковые снимки аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня 2025 года показывают, что на взлетно-посадочной полосе находятся грузовые самолеты.

Схемы полетов также указывают на то, что может происходить перемещение войск. Центр открытого исходного кода предоставил CNN спутниковые снимки из аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня, на которых грузовые самолеты, возможно, Ил-76, рулили по взлетно-посадочной полосе - тот же тип самолетов, который использовался в прошлогодних развертываниях.

"Хотя на снимках не видно, для чего используются корабль и самолеты, их перемещения могут указывать на закономерность, соответствующую тому, что аналитики наблюдали в прошлом году", - написало издание.

"Это, по-видимому, указывает на то, что маршруты, которые ранее использовались для перемещения войск КНДР, активны и могут быть использованы при любой крупномасштабной будущей переброске персонала", - прокомментировал Джо Бирн, старший аналитик Центра открытого исходного кода.

Дженни Таун, старший научный сотрудник и директор корейской программы в Центре Стимсона, сказала, что украинская оценка в 30 тыс. звучит "завышенной", а вот оценка в 20 тыс. вполне вероятна. Аналитик отметила, что в любом случае это не будут элитные солдаты, но все "зависит от того, что попросит Россия":

"Ходят слухи, что российские генералы уже находятся в Северной Корее и обучают там войска".

Национальная разведывательная служба Южной Кореи соощила, что КНДР начала отбор персонала для зарубежной командировки, которая может состояться уже в июле или августе. Однако там численность северокорейских войск, которые могут быть отправлены на войну в Украину, не уточнили.

"Дополнительные войска знаменуют собой значительное обострение войны и является признаком того, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын удваивает свою поддержку Москвы", - констатировало издание.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

30 июня в КНДР показали, как Ким встречал гробы с солдатами из Курской области. На большом экране присутствующим в зале показали фотографии с церемонии возвращения останков военных КНДР из Курской области. На одном из снимков было показано, как Ким устанавливалт северокорейский флаг над гробом.

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