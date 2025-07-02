Обе стороны стремятся получить какое-либо преимущество перед тем, как интенсивность боевых действий уменьшится.

Россия усилила наступательные действия сразу на двух фронтах в Украине, заставляя Киев бросать в бой драгоценные резервы и угрожая расширением боевых действий в других украинских регионах — пока обе стороны стремятся добиться преимущества до завершения "боевого сезона" осенью, пишет The Independent.

Сообщается, что Москва стремится к максимальному территориальному "приросту", прежде чем всерьёз рассматривать возможность прекращения огня. Украина же пытается как можно дольше сдерживать наступление и наносить противнику значительные потери.

"Российские войска постепенно продвигаются в стратегически важном логистическом узле — городе Покровск. Его захват станет крупной победой на поле боя и приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью", - говорится в материале. Кроме того, сражения уже приблизились к границе соседней Днепропетровской области.

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СМИ пишет, что, чтобы не дать Москве усилить позиции на востоке, украинские силы пытаются связать боем часть лучших и наиболее опытных российских войск в северо-восточной части Сумской области.

"Лучший сценарий для Украины, это остановить или хотя бы затормозить российское наступление в Донбассе", - считает российско-британский военный историк Сергей Радченко, Тогда, по его словам, "можно будет использовать этот момент как основу для заключения соглашения о прекращении огня".

Ведь осенью у России будет больше причин пойти на какие-то уступки Украине, когда станет ясно, каких успехов они достигли в ходе наступления.

Россия стремится к максимальным успехам в Донецкой области

Россия медленно, но упорно движется к своей заявленной цели — захвату всех территорий Донецкой и Луганской областей.

Не имея возможности атаковать стратегически важный Покровск напрямую, российские оккупанты пытаются окружить город, что требует продвижения в сторону Днепропетровской области. Расширение войны на шестую область стало бы тяжёлым моральным ударом для Украины и дало бы России больше рычагов давления на переговорах, если ей удастся закрепиться в этом районе, отмечают журналисты.

Из-за нехватки солдат и снабжения вдоль 1200-километровой линии фронта украинские силы вынуждены сосредотачиваться на удержании позиций и экономии ресурсов, а не на контрнаступлении, подчеркивает заместитель командира батальона "Волки Да Винчи" Алексей Махринский.

Цель России, по словам командира дронового подразделения 72-й бригады ВСУ Андрея Назаренко, "просто зайти в Днепропетровскую область, чтобы получить сильную позицию на переговорах между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Путиным". "Они действительно близки к тому, чтобы добиться желаемого", — отметил он.

Тем более, что в последние месяцы моральный дух у российских пехотинцев изменился. Если раньше они отступали под ударами украинских дронов, то теперь продолжают продвигаться вперёд, несмотря ни на что.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что США остановили поставки ключевого оружия Украине. Речь идет о перехватчиках для ПВО и других видов вооружения. Теперь интересы Америки "стоят на первом месте".

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией, которая сложилась в Сумской области. "Посмотрим, что будет", - отметил он на вопрос о том, что он будет делать, если Россия начнет развивать там наступление.

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