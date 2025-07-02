Алексей Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Алексея Чернышова с должности вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. Об этом говорится в решении ВАКС, принятом сегодня, 2 июля.

В частности, следственный судья Высшего антикоррупционного суда постановил, что "в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении подозреваемого Чернышова Алексея Михайловича от должности вице-премьер-министра Украины, министра национального единства Украины отказать".

В то же время решение ВАКС вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана.

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"В случае подачи апелляционной жалобы, если такое решение не было отменено, решение вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции", - говорится в решении ВАКС.

Это постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его объявления. Полный текст постановления будет объявлен 4 июля.

Дело Чернышова - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце июня НАБУ и САП направили в ВАКС ходатайство о применении к Чернышеву меры пресечения в виде залога в размере 120 млн. Кроме того, следователи обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности.

Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В НАБУ отмечали, что один из киевских застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в столице под строительство жилого комплекса. Он решил обратиться к главе Минрегиона, который с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия организовал условия для передачи участка этому ГП, которое незаконно заключило с "необходимой" строительной компанией инвестиционные договоры.

"За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м", - подчеркнули правоохранители.

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