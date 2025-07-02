Готовится сообщение о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Мужчину, который стрелял по машине ветерана Виктории Дворецкой в Киеве, задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту хулиганских действий, совершенных с использованием оружия.

Вчера общественный деятель и ветеран российско-украинской войны Виктория Дворецкая сообщила на своей странице в Facebook, что в нее и ее ребенка стрелял неизвестный.

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По словам Дворецкой, накануне, 30 июня, в 20:00 она с сыном возвращались из магазина домой.

"Проезжая рынок "Виноградарь", я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук - смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему", - рассказала она.

Однако, она отметила, что стрелок на велосипеде убежал внутрь рынка.

Дворецкая добавила, что осмотрев машину, увидела "сантиметров за 15 до заднего стекла дырку, с той стороны, где в автокресле сидел Иван (сын)".

Ветеран вызвала полицию.

"Это все произошло в месте, где десятки камер вокруг. Поэтому через час мне уже показывали фото с этих камер и искали именно того велосипедиста. Более всего, судя по характеру дырки в авто - это пневматический пистолет. Учитывая то, что расстояние было метров 20, то похоже на флобер", - отметила Дворецкая в своем сообщении.

Уже сегодня она сообщила, что стрелку вручат подозрение по ст. 296 ч. 4 УКУ.

В свою очередь в прокуратуре информируют, что работники полиции установили личность велосипедиста - это 46-летний киевлянин.

По данным следователей, мужчина, двигаясь на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия. В салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может.

"Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять. Мужчина через некоторое время догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и произвел выстрел по машине", - говорится в сообщении прокуратуры.

У стрелка изъяли пистолет.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится далее в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года в городе Пирятин Полтавской области неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил работника областного ТЦК, который в это время сопровождал военнообязанных в учебный центр. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Позже полиция Полтавщины задержала мужчину, который застрелил военного.

Также сообщалось, что во Львове ученик стрелял из пистолета посреди класса. Событие произошло с участием трех учеников 9 класса. К счастью, из-за этого никто не пострадал. С учениками и родителями были проведены воспитательные беседы.

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