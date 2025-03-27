Официальный анонс Galaxy S25 Edge еще не состоялся, но ожидается, что толщина корпуса составит всего 5,8 мм.

Портал WinFuture опубликовал официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. Дизайн устройства уже был известен до этого, новые изображения лишь в очередной раз его подтвердили.

Samsung Galaxy S25 Edge будет доступен для покупки в трех базовых цветах: Jet Black, Icyblue и Silver. Будут также и другие расцветки, но только при заказе онлайн через официальный сайт Samsung.

Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: тот же экран на 6,7 дюйма, но толщина корпуса составит всего 5,8 мм. В будущем этот смартфон должен будет напрямую конкурировать с ультратонким iPhone 17 Air, когда тот выйдет.

Видео дня

Ради уменьшения толщины пришлось пойти на несколько компромиссов: во-первых, камер будет только две – 200-Мп ширик и 12-Мп ультраширик, во-вторых, емкость батареи составит всего 3900 мАч, что на 100 мАч меньше, чем у обычного Galaxy S25. Предполагаемая цена – от 1200 до 1300 евро.

Полноценный анонс должен состояться в следующем месяце, а в продаже новинка должна появиться в мае. Ранее в интернете появился полноценный видеообзор смартфона, но его быстро удалили.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. Недавние утечки раскрыли дизайн и характеристики первых "умных" очков корпорации. Согласно инсайду, новинка весит около 50 грамм, не имеет дисплея и будет работать аналогично умным очкам Ray-Ban Meta.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Вас также могут заинтересовать новости: