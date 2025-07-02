Пентагон забрал себе то, что американские заводы изготовили специально для Украины.

Решение США об остановке ранее согласованных поставок оружия является странным и не совсем понятным. Об этом на брифинге заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, которого цитирует "Телеграф".

Он назвал решение США "очень неприятным, болезненным, особенно на фоне тех массовых ракетных атак России" и отметил, что украинские дипломаты попытаются урегулировать этот вопрос в разговоре с американскими коллегами.

Вместе с тем Вениславский назвал странными аргументы о том, что поставки оружия Украине вредили обороноспособности США. Он отметил, что в США за последние годы открылись новые заводы по производству 155-миллиметровых боеприпасов, а зенитные ракеты RAM американцы сами почти не используют.

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"Говорить, что передача Украине такого вооружения нанесет ущерб обороноспособности США - это достаточно условно, и я думаю, что вряд ли это полностью соответствует реалиям", - акцентировал нардеп.

Именно поэтому Вениславский советует дождаться официального документа от Пентагона с официальным перечнем того, какие поставки остановились.

США остановили поставки ключевого оружия

Как писал УНИАН, накануне издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных артиллерийских боеприпасов Украине. Речь идет о новом оружии, выпущенном военными заводами специально для Украины. Теперь его перенаправили на склады армии США.

По данным инсайдеров, решение принял один из высокопоставленных чиновников Пентагона, а не высшее руководство государства. Якобы этот чиновник был обеспокоен сокращением запасов оружия на американских складах.

Позже в Белом доме публично подтвердили, что решили "поставить интересы Америки на первое место". В Пентагоне обещают предоставить Трампу варианты того, как Америка будет помогать Украине дальше.

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