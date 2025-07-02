Крупнейшие британские банки уже начали внутреннее тестирование DeepSeek в своей работе.

Китайская LLM DeepSeek активно навязывает конкуренцию американскому гиганту ChatGPT. Разработка из Поднебесной даже смогла пошатнуть господство проекта OpenAI в сфере ИИ. По крайней мере, так считают в Wall Street Journal.

В издании прогнозируют, что растущая популярность DeepSeek сможет подготовить почву для начала большой технологической гонки между разработчики больших лингвистических моделей.

Так, множество банков и университетов в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке уже предпочитают пользоваться DeepSeek, выбирая его в противовес ChatGPT.

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В пример WSJ приводит два крупнейших банка в Великобритании, HSBC и Standard Chartered, которые уже начали внутреннее тестирование нейросетевых моделей в своей работе, и, опять же, выбрали для этого DeepSeek.

Другой пример - Saudi Arabian Oil Group, на которую приходится примерно 12% мирового запаса нефти. В феврале этого года компания инвестировала почти 15 миллиардов долларов в развитие ИИ-инфраструктуры, а также установила DeepSeek в своём главном центре обработки данных в Даммаме.

Как сказал президент Saudi Arabian Oil Group Амин Нассер, DeepSeek очень сильно помог компании в оптимизации процессов и сокращении количестве ресурсов, необходимых для работы.

DeepSeek - последние новости

Financial Times объяснила, почему DeepSeek так быстро догнал и обогнал ChatGPT. По мнению издания, DeepSeek пренебрегает прибылью, делая упор на инновации.

Кроме того, на днях вышла улучшенная версия DeepSeek, которая на одном уровне c ChatGPT и Gemini. Разработчики уменьшились количество галлюцинаций, улучшили производительность и интерфейс.

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