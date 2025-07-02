Пропагандисты даже демонстрируют кадры с "подтверждениями".

Российские пропагандисты заявляют о том, что их армия вошла в первое село в Днепропетровской области. Речь идет о Дачном. Для этого они даже прикрепляют видео, на которых со своими флагами в каких-то блиндажах и возле каких-то домов.

Однако Генеральный штаб ВСУ, в комментарии "РБК-Украина" опровергает эту информацию. "Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили там. Информация пропагандистов о том, что село "полностью захвачено", не соответствует действительности.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия продолжает штурмовые действия с утра до ночи, не оставляя надежды выйти на админграницы с Днепропетровской областью. "На некоторых подступах противник имеет определенные успехи", - сказал командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр.

Видео дня

Кроме того, известно, что российские оккупанты наступают на Днепропетровскую область с трех направлений. Атаки ведутся с востока, юго-востока и юга в направлении Новопавловки.

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