Она также рассказала, как живет сейчас.

В ночь на 23 июня во время атаки на столицу российская ракета повредила квартиру артистов Елены и Тараса Тополи. На днях певица впервые рассказала, кто был в доме во время удара и как они живут сейчас.

Елена призналась, что сейчас трое их детей находятся у бабушки в Нью-Йорке. А во время взрыва в квартире была она с братом и племянником.

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это - главное. Слава Богу, что детей не было дома", - отметила Тополя в комментарии для РБК-Украина.

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Елена добавила, что после того, как опубликовала фото разрушенной квартиры в сети, ее больше всего поразила реакция некоторых людей. В частности, вместо слов поддержки многие начали писать хейт.

"Когда происходят такие ужасные вещи, почему-то очень много негатива и хейта начинается. Очень много хейтеров. Я не понимаю просто смысла, какого полезного результата они ждут, проявляя свою радость, что с кем-то случилась беда. Обидно осознавать, что в такое время не состоялась переоценка жизни, как своей, так и жизни твоего народа", - отметила исполнительница.

К слову, артисты уже подали заявку на государственную программу компенсаций "еВідновлення" и сейчас в поисках нового жилья. Но, по словам Елены, пока им не удалось найти приемлемый вариант для жизни, поэтому они остаются в своей разрушенной квартире.

"У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно, но когда восстановимся - я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас", - отметила певица.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что уцелело в его доме после недавней российской атаки.

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