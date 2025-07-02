Умение быть крутым может казаться неуловимым и почти мифическим - это та черта, которую можно распознать при виде определенного человека.

Новое масштабное исследование пришло к выводу, что крутость человека - это концепция гораздо менее загадочна, чем кажется.

Ученые-маркетологи Тодд Пеццути из Университета Адольфо Ибаньеса и Калеб Уоррен из Университета Аризоны исследовали почти 6 тыс. участников в 12 странах, чтобы определить набор черт личности для описания крутого человека, пишет Earth.com.

Результаты показывают не только то, что отличает "крутого", но и то, почему крутые люди становятся катализаторами социальных изменений.

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Издание отметило, что результаты этого масштабного исследования являются одними из самых культурно разнообразных наборов данных, когда-либо собранных для изучения репутационных суждений.

"Результатом является уникальный глобальный снимок того, как люди присваивают социальный престиж", - подчеркнуло издание.

В период с 2018 по 2022 год исследовательская группа собирала онлайн-ответы взрослых в США, Австралии, Чили, материковом Китае, Гонконге, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции.

Сначала участники подтвердили, что понимают сленговое значение слова "крутой", а затем представили себе человека, воплощающего одну из четырех фраз: крутой, некрутой, хороший или нехороший.

После этого участники оценили этого воображаемого человека по ряду личностных характеристик, взятых из психологической модели "Большой пятерки" и теории универсальных ценностей Шварца.

Когда исследователи сравнивали оценки, они выявили большое совпадение: и крутые, и хорошие люди набирали высокие баллы по симпатии. Однако возникли важные расхождения.

Участники исследования неизменно воспринимали крутых людей как более экстравертированных, гедонистичных, сильных, предприимчивых, открытых и автономных.

Хорошие люди, напротив, оценивались как конформные, традиционные, надежные, теплые, приятные, универсалистские, добросовестные и спокойные.

По мнению Пеццути, крутой профиль вызывает своего рода харизматичного раздвигателя границ: энергичного, ищущего новизны и бескомпромиссно самоуправляемого.

Это объясняет, почему крутые люди могут вдохновлять модные тенденции или запускать творческие движения - роли, которые иногда требуют изменения социальных правил, а не следования им.

"Чтобы считаться крутым, нужно быть в некоторой степени симпатичным или достойным восхищения, что делает его похожим на хороших людей. Однако у крутых людей часто есть и другие черты, которые не обязательно считаются "хорошими" в моральном смысле, например, гедонистичность и сила", - сказал Уоррен.

Таким образом, крутая персона находится на грани принятия и трансгрессии: достаточно уважаемая, чтобы влиять на сверстников, достаточно мятежная, чтобы чувствовать себя впереди.

В целом, как отметили авторы, на сегодняшний день значение крутого кристаллизовалось на схожем наборе черт и ценностей среди людей по всему миру.

Поскольку крутые люди демонстрируют силу и независимость, заслуживая восхищение, исследователи утверждают, что крутизна помогает устанавливать неформальные иерархии. Сообщества возвышают деятелей, которые олицетворяют смелость и оригинальность.

Эти люди, в свою очередь, формируют культурные нормы, моделируя альтернативные способы одеваться, говорить или жить. Как отметил Пеццути, "каждый хочет быть крутым или, по крайней мере, избегать клейма некрутого, и обществу нужны крутые люди, потому что они бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и продвигают культуру".

Эта двойная роль - как амбициозная, так и разрушительная - делает крутую личность уникально влиятельной. "Исследование дает эмпирическую поддержку: люди от Лагоса до Лос-Анджелеса неизменно ассоциируют крутость с авантюрной независимостью", - подытожило издание.

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