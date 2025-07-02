Шеф-повар также ответила, действительно ли можно купить победу в шоу.

Недавно завершился 15 сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". 25-летняя киевлянка Нэнси Топко стала победительницей проекта и получила право поехать на обучение в известную французскую школу Le Cordon Bleu. Однако не все зрители поддержали такой выбор судей.

В комментариях пользователи начали обвинять создателей шоу в необъективности, а судей Ольгу Мартыновскую, Экстора Хименеса-Браво и Владимира Ярославского в заангажированности. Более того, много было предположений, что Нэнси купила себе победу.

На днях на подобные упреки решила отреагировать Мартыновская в своем Instagram. Она отметила, что ее удивила реакция зрителей, ведь Топко весь сезон пыталась удивлять блюдами и развивать свои навыки в кулинарии.

"Почему Нэнси? Потому что Нэнси. Почему не Екатерина? Потому что не Екатерина. На самом деле, друзья, пожалуйста, прошу, прекратите думать, что кто-то что-то здесь покупает. Можете спросить участников предыдущих и любых сезонов, кто-то когда-то о таком слышал, или думал, была ли возможность. И решение о победителе было единогласным, не было споров между нами: Эктором, Вовой и мной. Решал только вкус блюд", - пояснила Ольга.

Она добавила, что в их решении не было никаких сомнений.

"Хейтеры "МастерШеф", не хейтите. Любите и мы любим вас", - подчеркнула Мартыновская.

К слову, в финале шоу, кроме Нэнси, боролись Денис Савенко и Екатерина Павлинская. По правилам проекта, участники должны были приготовить за три часа сет из трех блюд (закуска, основное блюдо и десерт), а затем представить их судьям. В итоге победу одержала Нэнси.

Напомним, ранее победительница "МастерШеф" рассказала о жизни в РФ и травле россиян.

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