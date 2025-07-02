В то же время враг продолжает наступать в Донецкой области, отметил Денис Попович.

На некоторых направлениях, в частности в Сумской области, Силам обороны удалось остановить летнее наступление россиян. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Там есть комплекс причин. Это происходит в частности потому, что враг не использует практически технику. Потому что там работают наши дроны, эта техника выжигается. А без техники достичь больших прорывов очень проблематично, используя только пехоту. А если используется пехота, то здесь накладываются другие последствия. Это морально-психологическое состояние этой пехоты, которая натыкается на уничтожение, имеет билет в один конец. И от этого есть отказы от выполнения боевых задач", - сказал Попович.

В то же время он отметил, что Россия перебросила обученные подразделения пилотов БпЛА на Покровское направление, где они активно работают по украинской логистике.

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"И на это обращают наши защитники... Если мы скажем о Покровском направлении, юге Донецка, там враг наступает. То, что он не достигает своих целей - это однозначно. И вряд ли достигнет. У меня есть очень большие сомнения, что враг сможет захватить Покровск и Константиновку до наступления осени", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Аналитики DeepState подсчитали, что в течение июня российские захватчики оккупировали 556 квадратных километров украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году. Отмечается, что больше всего продвижений пришлось на Новопавловский (29%) и Покровский отрезок (27%). Также среди лидеров - Сумщина с показателем в 18%.

По мнению аналитиков, продвижение врага обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон. Однако, по их мнению, у россиян еще есть запасы личного состава.

Между тем в Институте изучения войны отмечают, что Путин имеет более широкие территориальные амбиции РФ в Украине, которые выходят за пределы уже оккупированных Крыма и четырех областей, поэтому хочет оккупировать и другие части нашего государства.

Там напомнили, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "русским" городом, также они неоднократно упоминали "Новороссию", которую в РФ определили как всю восточную и южную Украину.

"Длительная приверженность российских чиновников к этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля по уничтожению украинского государства и покорения украинского народа", - добавили в Институте.

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