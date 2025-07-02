Prozorro Market: как образовательные учреждения экономят бюджетные средства

Уже почти год, как Государство установило новые правила в системе государственных закупок, а именно необходимость закупаться через Prozorro Market.

Внедрение обязательных закупок через Prozorro Market - не спонтанная инициатива. Это слаженная работа Министерства образования и науки Украины и администратора электронного каталога - ГП "Украинские специальные системы". Именно они создали нормативную базу, провели тренинги для педагогов, адаптировали функционал под нужды пользователей.

Prozorro Market - это электронный каталог товаров для государственных закупок, который стал новым стандартом для украинских школ. Отныне образовательные учреждения должны использовать эту платформу для закупок от 100 тысяч гривен. Это правило закреплено Постановлениями КМУ №1178 и №796.

Видео дня

Ведущий образовательный портал Освіта.ua провел исследование эффективности данной системы и вот что следует.

Впечатляющая экономия средств

Согласно данным bi.prozorro за это время через Prozorro Market было осуществлено 5 249 закупок на сумму 1,16 млрд грн. Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить более 97 млн грн, то есть 8,36% от общей стоимости. Это вдвое больше, чем в обычных открытых торгах (где экономия составляет лишь около 4%).

В случае участия двух и более поставщиков экономия возрастала до 15,62%, что является рекордом среди государственных закупок.

Меньше монополий - больше прозрачности

Открытые торги через Prozorro часто имеют только одного участника (75% случаев). В Prozorro Market этот показатель вдвое ниже - 38,86%, что свидетельствует об активной конкуренции среди поставщиков.

Вместе они сгенерировали более 64 млн грн экономии. В то же время платформа остается открытой - сегодня в Prozorro Market работают более 230 активных поставщиков, что демонстрирует ее доступность для малого и среднего бизнеса.

Успешные примеры из регионов

В Черниговской области Прилуцкая гимназия №10 благодаря Prozorro Market закупила три интерактивные панели вместо двух - и при этом осталась в пределах бюджета.

Прилуцкий лицей №1 также активно переходит на электронный каталог - процесс стал быстрее, удобнее и выгоднее.

Что еще надо улучшить

Несмотря на положительные результаты, система имеет некоторые проблемы:

в 1 700 закупках участие принял только один поставщик;

в 300 - большинство участников были дисквалифицированы.

Для улучшения ситуации планируется:

расширение перечня поставщиков,

автоматизация причин дисквалификаций,

внедрение типовой документации (в частности с 2025 года - стандартного договора на компьютерную технику).

Стоит отметить, что Министерство образования и науки Украины и ГП "Украинские специальные системы" продолжают адаптировать Prozorro Market к потребностям образовательных учреждений, проводят обучение для заказчиков и создают новые нормативные документы.