Руководитель ГУР сообщил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.

Для России применять ежедневно против Украины по 400-500 ударных беспилотников нереально. Об этом сказал в комментарии Новости.LIVE руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Так, отвечая на вопрос, можно ли ожидать что скоро РФ сможет запускать по 400-500 "Шахедов" ежедневно, он сказал: "Каждый день по 400-500 - нереально это делать. Периодически делать, считаю, такая возможность у них есть. До 500 ударных БпЛА они реально могут запускать в едином пуске".

Он также подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.

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РФ активно масштабирует производство дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Безкрестнов отмечает, что РФ активно масштабирует производство дронов. Он предупредил, что при сохранении таких темпов изготовления ударных беспилотников, Россия скоро будет запускать по 800 дронов типа "Шахед", а не 300-400 как это происходит сейчас во время масштабных воздушных атак оккупантов.

Более того, новые "шахеды" стало сложнее сбивать, потому что РФ усложнила защиту против средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Украина в ответ усиливает количество средств РЭБ, но не всегда успевает за изменениями в БПЛА врага.

В конце июня Associated Press со ссылкой на Безкрестнова сообщила, что Россия начала изготавливать и применять против Украины "шахеты" по новой технологии из Ирана. Эти БПЛА имели современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, который позволял оператору дистанционно управлять им из России.

По словам Бескрестнова, электроника в этих новых дронах очень дорогая. Эксперт предположил, что такой БпЛА можно использовать для поражения "критической инфраструктуры", включая электропередающие башни.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отмечает, что Украина не может сбивать 100% вражеских "шахедов", потому что "никогда не бывает противовоздушной системы, которая позволяет сбить 100% целей, ее не существует". Показатель в 90% - это потолок, который довольно часто демонстрируют Силы обороны Украины, отметил он. Но даже если сбивать 90% "шахедов", то есть ПВО отработала на отлично, все равно какой-то вражеский БПЛА пропустили.

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