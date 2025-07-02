Отмечается, что стоимость тепличных овощей почти дошла до уровня прошлого года.

В июле в Украине традиционно стартует сезон консервации огурцов, ведь, как правило, в этот период цены падают до минимума. В этом году стоимость овоща довольно-таки высокая.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, что в июне наблюдалось сезонное снижение цен на огурцы из-за увеличения предложения, но это были тепличные огурцы, которые обычно не консервируют.

"На данный момент оптовая цена колеблется от 25 до 35 грн/кг. Цена почти соответствует прошлогоднему уровню. Тепличные комбинаты увеличили свое предложение на рынке", – отметил эксперт.

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Что касается огурцов из открытого грунта, которые и используются для консервации, то, по мнению Гопка, их предложение увеличится уже в скором времени.

"Цена таких огурцов составит 30-45 грн/кг оптом, а в розничных сетях от 50 до 70 грн/кг", - спрогнозировал эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды в последнюю неделю июня изменились. При этом ранний картофель продавался дороже, чем неделей ранее.

В то же время во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни, продавцы были вынуждены снижать цены.

В вою очередь аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что снижения цен на клубнику в Украине уже не стоит ожидать.

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