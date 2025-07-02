Антенны спутниковой навигации к ударным дронам типа "Шахед" создали в Украине, но инженер-разработчик еще в начале 2000-х уехал в Россию.

Один из двух разработчиков СRPA-антенн к ударным дронам типа "Шахед" трагически погиб в РФ, а второй пока жив, сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

"Эти антенны сейчас изготавливает Россия. Ее разработали у нас в Украине. Ее разработал инженер здесь. Это никому не было нужно в начале 2000-х и он уехал в Россию. Сейчас один из них погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - рассказал он во время общения с представителями СМИ, пишет Telegram-канал "Новости.Live".

CRPA-антенна предназначена для систем спутниковой навигации. Она позволяет дронам более эффективно определять свое местонахождение даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

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Подробнее об этих антеннах и их использовании в БПЛА

Как сообщал УНИАН, ранее специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что россияне начали использовать на "Шахедах" СRPA-антенну, которые в частности если взять 16-лементные, то стартуют по цене от $10 тыс.

Он пояснил, что чем больше количество элементов, тем выше цена, тем лучше защита от средств РЭБа. Сейчас россияне производят антенны 4-элементные, 8-элементные и в этом году показали первые примеры использования таких антенн 12-элементных.

Бескрестнов добавил, что по информации украинской разведки, Россия не справляется с производством 12-элементных антенн и у них большая очередь на них.

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