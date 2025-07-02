Средняя цена двухкомнатной квартиры в Ужгороде равна 90 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ужгороде составляет 63 тысячи долларов, что на 5% больше, чем полгода назад. Средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 1,36 тысячи долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя цена двухкомнатной квартиры в Ужгороде равна 90 тысяч долларов, что на 9% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 107 тысяч долларов (+2%).

При этом средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры составляет 1,35 тысячи долларов, а трехкомнатной - 1,2 тысячи долларов.

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Сколько стоит жилье в разных городах Украины

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Харькове, который регулярно страдает от российских обстрелов, составляет 23 тысячи долларов.

При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве, по состоянию на июнь, составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

Что касается Львова, то средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях на вторичном рынке тогда также равнялась 65 тысяч долларов.

Кроме того, рынок недвижимости на Юге Украины в мае 2025 года демонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него - наибольший ажиотаж в Одессе и Черноморске.

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