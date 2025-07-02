Актриса знает, как поддерживать свой образ в самом лучшем виде.

Известная украинская актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников молодостью и красотой в свои 58 лет. И многие задаются вопросом, как у нее получается сохранять свежесть и сияние кожи, выглядеть так молодо и естественно.

Одно из опубликованных в Instagram-stories видео раскрыло этот секрет. Актриса показала, что обратилась к косметологу и сделала лазерный пилинг, удалив пигментные пятна и папилломы на лице.

Тем самым Сумская подтвердила, что секрет ее потрясающего вида - не просто генетика, а тщательно продуманные уходовые процедуры и забота о себе. Она явно знает, как поддерживать свой образ в самом лучшем виде.

Видео дня

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад. Она опубликовала два фото из личного архива, сделанные в Полтаве, на одном из снимков ей всего 16 лет.

"Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет… Фотографировал папа", - отметила актриса.

Чуть позже в сети появились редкие кадры с 18-летней Ольгой Сумской, которая снялась в фильме "И в звуках память отзовется…" - биографической драме об украинском композиторе Николае Лысенко по сценарию Ивана Миколайчука и Ивана Драча.

Вас также могут заинтересовать новости: