Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул стратегическое значение зафиксированных достижений.

Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны в Telegram. "Впервые в мире - пять главных рекордов ГУР и дронов MAGURA зафиксировали в Книге рекордов Украины", - говорится в сообщении.

Среди рекордов:

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первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;

первое сбитие боевого самолета дроном MAGURA;

первое сбитие воздушной цели морским дроном;

наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров: в период с 2023 по 2024 год поражено 15 единиц из корабельно-катерного состава черноморского флота РФ;

наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.

Представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк отметил, что эти достижения являются уникальными в мировом масштабе и свидетельствуют о том, что Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и являются примером для подражания.

"Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет - это уменьшение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов", - сказал начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Командир подразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый", чья команда непосредственно реализует морские спецоперации с участием MAGURA, поблагодарил украинских инженеров за изобретательность и отметил, что Украина борется против большого по ресурсам государства, поэтому любая поддержка - особенно ценна, в том числе занесение в Книгу рекордов, потому что это признание и доверие.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул стратегическое значение зафиксированных достижений. "Установленные рекорды - свидетельство того, как Украина меняет военную историю мира, доказывая, что инновации и отвага сильнее любого количества врага", - подчеркнул он.

Представители Книги рекордов Украины вручили сертификаты начальнику Главного управления разведки генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем ГУР МО Украины, а также бойцам подразделения "Group 13", которые непосредственно реализуют морские спецоперации с применением дронов.

Морские дроны MAGURA

В мае 2025 года украинская разведка за один день уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сказал, что это был "исторический момент".

По его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7.

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