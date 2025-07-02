Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.
Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны в Telegram. "Впервые в мире - пять главных рекордов ГУР и дронов MAGURA зафиксировали в Книге рекордов Украины", - говорится в сообщении.
Среди рекордов:
- первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;
- первое сбитие боевого самолета дроном MAGURA;
- первое сбитие воздушной цели морским дроном;
- наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров: в период с 2023 по 2024 год поражено 15 единиц из корабельно-катерного состава черноморского флота РФ;
- наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.
Представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк отметил, что эти достижения являются уникальными в мировом масштабе и свидетельствуют о том, что Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и являются примером для подражания.
"Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет - это уменьшение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов", - сказал начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Командир подразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый", чья команда непосредственно реализует морские спецоперации с участием MAGURA, поблагодарил украинских инженеров за изобретательность и отметил, что Украина борется против большого по ресурсам государства, поэтому любая поддержка - особенно ценна, в том числе занесение в Книгу рекордов, потому что это признание и доверие.
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул стратегическое значение зафиксированных достижений. "Установленные рекорды - свидетельство того, как Украина меняет военную историю мира, доказывая, что инновации и отвага сильнее любого количества врага", - подчеркнул он.
Представители Книги рекордов Украины вручили сертификаты начальнику Главного управления разведки генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем ГУР МО Украины, а также бойцам подразделения "Group 13", которые непосредственно реализуют морские спецоперации с применением дронов.
Морские дроны MAGURA
В мае 2025 года украинская разведка за один день уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сказал, что это был "исторический момент".
По его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7.