Юлиана поделилась фотографиями в сети.

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение своей девушке Юлиане.

Об этом сообщила сама будущая невеста в своем Instagram. В частности, пиарщица опубликовала фото с кольцом на пальце и с большим букетом пионов.

"Миллион миллиардов "да", - подписала избранница певца.

Видео дня

К слову, об отношениях Сергея и Юлианы стало известно в мае 2024 года. Сколько времени они на самом деле вместе - пара не отмечает, ведь редко говорит о личной жизни. Когда будет их свадьба – пока неизвестно.

Отметим, что для лидера группы "Без Обмежень" это будет уже второй брак. До этого он почти 15 лет был женат на Анне, которая родила двух общих детей: дочь Анастасию и сына Лукьяна. Однако в сентябре 2023 года пара неожиданно объявила о разводе. Сейчас женщина с детьми живет за границей.

Напомним, ранее певица KOLA впервые показала фото со свадьбы и мужа, которого тщательно скрывает. Известно, что у ее избранника есть двое сыновей от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: