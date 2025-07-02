Сергей Танчинец сделал предложение любимой / фото инстаграм Сергея Танчинца

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение своей девушке Юлиане.

Об этом сообщила сама будущая невеста в своем Instagram. В частности, пиарщица опубликовала фото с кольцом на пальце и с большим букетом пионов.

"Миллион миллиардов "да", - подписала избранница певца.

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Скриншот поста Юлианы Корецкой

К слову, об отношениях Сергея и Юлианы стало известно в мае 2024 года. Сколько времени они на самом деле вместе - пара не отмечает, ведь редко говорит о личной жизни. Когда будет их свадьба – пока неизвестно.

Скриншот Instagram

Отметим, что для лидера группы "Без Обмежень" это будет уже второй брак. До этого он почти 15 лет был женат на Анне, которая родила двух общих детей: дочь Анастасию и сына Лукьяна. Однако в сентябре 2023 года пара неожиданно объявила о разводе. Сейчас женщина с детьми живет за границей.

Напомним, ранее певица KOLA впервые показала фото со свадьбы и мужа, которого тщательно скрывает. Известно, что у ее избранника есть двое сыновей от первого брака.

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