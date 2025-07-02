Россия уничтожила терминал 'Новой почты' в Славянске: возможны задержки в отправлениях

Сейчас известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылках.

В ночь на среду, 2 июля, россияне атаковали дронами город Славянск Донецкой области. В результате попадания "шахедов" разрушен терминал "Новой почты".

Как сообщает пресс-служба компании, работники не пострадали.

"Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сумма ущерба уточняется. Известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылок и 5 тысяч уцелевших. На месте работают сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дополнительную информацию об отправлениях можно найти в трекинге в приложении.

Российские атаки на "Новую почту" - последние новости

Российские войска за годы войны неоднократно попадали в терминалы и отделения "Новой почты". Так, в мае российский ударный дрон попал в депо "Новой почты" в Изюме в Харьковской области. Тогда в результате попадания вспыхнул пожар. Депо и отделение почты были разрушены.

3 июня в результате российской атаки "шахедами" была разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" в Харьковской области. Никто из работников не пострадал, пожар был ликвидирован.

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