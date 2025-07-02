Ночью 1 июля неподалеку от Полтавы произошло землетрясение.

В ночь на 1 июля на территории Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Такие подземные толчки для этого региона - явление обычное и не должно вызывать беспокойства. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко.

По данным эксперта, за последние несколько лет в регионе было зафиксировано около десяти таких землетрясений. Он пояснил, что Полтавщина расположена в пределах Днепровско-Донецкой впадины - зоны, где тектоническая активность наблюдается уже давно. Именно поэтому локальные подземные колебания здесь случаются достаточно регулярно. Особенно их могут ощущать люди с повышенной чувствительностью. Обычно эти явления не представляют опасности.

Андрущенко отметил, что подавляющее большинство таких толчков фиксируют только специальные приборы.

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"Они возникают на небольшой глубине и не имеют глубоких источников. Это - естественное следствие тектонического напряжения в пределах платформенной части. Возникновение землетрясений на Полтавщине не является предвестником масштабной сейсмической активности в регионе", - подытожил эксперт.

Землетрясение возле Полтавы - подробности

Ночью 1 июля в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,1 зафиксировали ночью возле села Карпуси неподалеку Полтавы. По классификации, это землетрясение относится к неощутимым.

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