Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% украинского производства обойдется в среднем в 584,82 гривни за килограмм.

В Украине существенно выросли цены на сливочное масло. Об этом в своем аналитическом обзоре сообщает "Ассоциация производителей молока".

Так, сливочное масло "Люстдорф" жирностью 72,5% в 180-граммовой упаковке стоит 650,67 гривни за килограмм. Это на 232,98 гривни (+56%) больше, чем в прошлом году и на 77,03 гривни (+13%) больше, если сравнивать с предыдущим месяцем.

В общем сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% украинского производства обойдется в среднем в 584,82 гривни за килограмм. Это на 162,63 гривни (+39%) больше, чем год назад, и на 11,18 гривни (+1,9%) больше, чем в предыдущем месяце.

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Если говорить об украинских брендах, то самый высокий ценник в 200-граммовой упаковке можно видеть у масла "Глобино Крестьянское сладкосливочное" жирностью 73%. Оно стоит 593 гривни за килограмм.

Импортное масло "Президент" в 200-граммовой упаковке стоит 989 гривень за килограмм - это почти на 70% дороже, чем продукция отечественного производства.

"Масло дорожает вслед за высокими мировыми ценами на биржевые товары. В частности, цена на масло в ЕС в мае держалась на уровне 7200-7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017-2018 годов", - говорит аналитик "Ассоциации производителей молока" Георгий Кухалейшвили.

Стоит также добавить, что за последний месяц в нашей стране снизились цены на молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, творог и сыр Сулугуни.

По словам специалистов, отмена торговых преференций Евросоюза может повлечь еще большее снижение цен в этих сегментах. На цены будут давить излишки молока-сырья и большое количество нереализованной продукции.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе в Украине упали цены на картофель. Удешевление популярного овоща связывают с тем, что увеличилось предложение картофеля нового урожая из местных хозяйств. Специалисты отмечают, что избежать резкого обвала цен позволил высокий спрос на эту продукцию.

Также стоит напомнить, что в этом месяце в нашей стране традиционно начинается сезон консервации огурцов. В "Украинском клубе аграрного бизнеса" рассказали, удастся ли украинцам законсервировать огурцы в этом году и какие цены на огурцы стоит ожидать.

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