Модель рассказала, как придирчиво искала в себе изъяны.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась серией ранее неопубликованных снимков пятилетней давности, которые считала "ужасными".

В своем Instagram артистка призналась, что "нет ничего красивее" таких фотографий.

"Это явление, когда через годы начинаешь воспринимать свою внешность более привлекательной, чем казалось тогда. И все фотки, которые отбрасывала как "брак", сейчас кажутся просто невероятными… Тогда я придирчиво искала в себе изъяны. "Торчит ухо смешно", "Усы, как у дяди Джерри…", "А тут подбородок сумоистый", "Просто не очень". Сейчас смотрю на это "не очень" и пускаю сдержанную слезу", - отметила Астафьева.

Видео дня

Она уверена, что то же самое будет происходить и дальше:

"Через 5 лет я открою свои неудачные селфи в этом году и начну их целовать в небольшие морщинки, закрытые глаза и неровности на коже. И это на самом деле такая досадная штука. Нет ощущения удовлетворенности, покоя, уверенности. В глобальном смысле, не только во внешности. Постоянно хочется что-нибудь выковырять в себе".

Модель посоветовала каждому попытаться почувствовать уже сейчас к себе то, что чувствуется к старым фотографиям.

"Конечно, выкладываю фотки, которыми я была недовольна. Глупо. PS: усы остались. Для шарма", - добавила Астафьева.

В комментариях пользователи подержали ее и засыпали комплиментами: "Как я тебя понимаю, но ты красавица всегда", "Я, как мастер депиляции, увидела те милые усики. Подписываюсь под каждым написанным словом! Даша, вы очаровательна", "Какие хорошие фотографии! Были, есть и будут! Потому что ты красивая. И не только снаружи, а еще и внутри".

Напомним, ранее стало известно, что Даша Астафьева закрутила новый роман.

Вас также могут заинтересовать новости: