Хоть этот трейлер и содержит совсем немного кадров, он интригует даже за год до премьеры фильма.

В кинотеатрах начали эксклюзивно показывать первый тизер-трейлер фильма Кристофера Нолана "Одиссея". Однако вскоре кадры начали просачиваться в интернет — на таких платформах как TikTok, Reddit и X (Twitter).

Тизер "Одиссеи" приурочен к выходу фильма Universal "Мир юрского периода: Возрождение", пишет Variety. Эксклюзивность показа в кинотеатрах соответствует давней позиции Нолана — он последовательно отстаивает важность проката в залах .

Однако еще до официального показа тизера в США, в интернете начали появляться видео, многие из которых вскоре были удалены по жалобам на нарушение авторских прав.

Видео дня

70-секундный тизер кратко показывает главного героя Одиссея (Мэтт Деймон), его сына Телемаха (Том Холланд) и таинственного персонажа в исполнении Джона Бернтала. Закадровый текст произносит голос, предположительно принадлежащий Роберту Паттинсону, который также играет неизвестного персонажа.

"Тьма. Законы Зевса разбиты вдребезги. Царство без короля с тех пор, как погиб мой господин. Он знал, что эта война была обречена. Но каким-то образом... каким-то образом он её выиграл", — звучит голос за кадром, сопровождаемый кадрами и разбивающихся о берег волн.

Также были показаны два кадра с Троянским конем — легендарной хитростью Одиссея, позволившей грекам проникнуть в Трою, уничтожить гарнизон и разрушить город. Сначала тень деревянного коня ложится на пляж, а затем он сам показан на расстоянии — погребенный наполовину в песке.

Как и в оригинальной поэме Гомера, возвращение Одиссея домой занимает десять лет: его корабль сносит с курса, он сталкивается с чудовищами, такими как циклоп, попадает в плен к нимфе Калипсо и вступает в конфликты с богами.

Затем тизер переходит к напряженному диалогу между Телемахом и героем Бернтала. Последний говорит, что ничего не знает о судьбе Одиссея: "Я ничего не знаю об Одиссее, не видел его со времён Трои". Персонаж Холланда, в свою очередь, заявляет, что он должен узнать, что же случилось с его отцом.

Они сидят рядом у костра с другими персонажами на фоне, освещенном тусклым оранжевым светом. "Интересуетесь слухами, да? Сплетнями? У кого есть история об Одиссее, а? У тебя? У тебя есть история?", — начинает кричать Бернтал окружающим.

После этого были показаны греческие воины в доспехах с факелами, марширующие по ночному городу. "Кто-то говорит, он богат. Кто-то — что он беден. Кто-то говорит, он погиб. Кто-то — что он в плену. А что скажешь ты?", — говорит Бернтал, пока на экране показывают воина, проходящего в пещерный проход и обнажающего меч. На экране появляются слова: "Путешествие начинается".

Потом нам демонстрируют мужчин, идущих к ночному городу под изношенным флагом. В самом финале тизера мы видим Одиссея, выброшенного в открытое море на обломках дерева. На экране вспыхивает название фильма: "The Odyssey" и дата "17.07.26".

В фильме снимутся Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Химеш Патель, Бенни Сафди, Джон Легуизамо, Миа Гот, Кори Хокинс, Космо Джарвис и другие, помимо уже названных актеров.

Фильм сейчас находится в производстве и станет первой крупной постановкой, полностью снятой на камеры IMAX.

Ранее УНИАН подробнее рассказывал о съемках этого фильма на камеры IMAX.

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