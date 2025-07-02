Если пес выработал вредную привычку есть мусор, отучить его возможно.

Каждый собачник должен позаботиться о том, чтобы питомец освоил базовые команды для собак. Одной из самых важных является команда "нельзя", когда собака подбирает на улице и убегает. Если не отучить от вредной привычки, пес может отравиться мусором. Тренировки потребуют времени и терпения, но результат того стоит.

Как отучить взрослую собаку подбирать на улице

О трюке, который поможет навсегда искоренить такое поведение, рассказали опытные собачники на форуме Reddit. Если пес постоянно находит на земле остатки еды, рыбные кости и другие отходы, понадобится дрессировка. Она не подействует быстро, но рано или поздно любая порода её освоит.

Тренировка начинается с малого: сначала учите питомца отказываться от игрушек в домашних условиях. Заранее заготовьте самое любимое лакомство животного. Положите перед ним на пол предмет для игры и прикажите ждать, пока вы не разрешите играть, а в случае успеха наградите заготовленным лакомством.

Видео дня

Затем вознаграждайте собаку, если она не будет начинать есть без вашей команды. Повышайте уровень сложности постепенно - увеличивайте ценность и количество предметов, которые нужно оставить. Хвалить пса можно даже за незначительные успехи, например, если он ненадолго отвернулся от миски.

При появлении успехов в домашних условиях начните тренировки на улице: кладите на землю кусок еды и прикажите собаке не притрагиваться командой "нельзя!". Всегда имейте при себе на прогулке что-то более вкусное для подкрепления и никогда не награждайте пса едой, которую ему было приказано выбросить. Награждайте только с руки.

По такому же принципу можно обучить питомца команде "брось!". Начните с игрушек и переходите к еде на улице. Давайте лакомство, если пес действительно выбросит еду и больше не подберет.

Главное в том, как отучить собаку пылесосить на улице, это последовательность и терпение. Будьте строги в правилах и требуйте их выполнения. Никогда не позволяйте подбирать что-либо с земли, даже если это безопасная вещь.

Но что делать, если собака все подбирает на улице и пока не обучена отказу? Собачники советуют следующее: прикажите "пошли!", потяните на себя поводок, дайте лакомство и повторяйте, пока не уйдете от опасного места. Важно научить питомца отводить взгляд от мусора и переводить внимание на хозяина.

Вас также могут заинтересовать новости: