Выдвинута новая теория, которая бросила вызов всему, что известно науке.

Похоже, человечество заблуждается с 1905 года, потому, что думало, что живет во вселенной, состоящей из трех пространственных измерений и одного временного.

Это мнение было установлено Альбертом Эйнштейном и стало довольно привычным, пока не была выдвинута новая теория, которая бросила вызов всему, что известно науке, пишет Ecoticias. Издание отметило, что все это началось с физика Гюнтера Клетечки из Университета Аляски в Фэрбенксе, который разработал новую теорию, которая разрушила нынешние объяснения об измерениях времени.

Так, по его словам, время - это не одна прямая линия, пересекающая вселенную, а многомерное пространство с тремя различными осями.

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Он также утверждает, что пространство, которое мы всегда считали фундаментальным, будет всего лишь возникающим следствием этого трехмерного времени.

Издание отметило, что на первый взгляд это может показаться странным, однако Клетечка представляет точные математические модели, чтобы доказать свойства известных субатомных частиц и даже для частиц, которые ученые пока не смогли измерить.

"Если все это подтвердится, его теория может переписать основы современной физики", - написало издание.

Согласно новой теории Клетечки, время, а не пространство, является истинным холстом, на котором нарисована вселенная. В то время как Эйнштейн объединил пространство и время в единую структуру, называемую пространственно-временной. Новая модель предполагает, что пространство происходит от времени, а не является равным ему по важности.

Вместо того, чтобы следовать только одной линии из прошлого в будущее, как все делают до сих пор, мы могли бы двигаться в трех временных направлениях. Другими словами, у нас было бы:

первая линия, которая была бы прямой линией, которую мы знаем;

вторая позволила бы нам получить доступ к альтернативным версиям того же момента. Это если бы мы могли вернуться в определенный день и узнать, каким он был бы, если бы мы сделали другой выбор;

а третье временное измерение позволило бы перейти между этими различными возможностями.

Эта теория настолько впечатляет, что перекликается с такими концепциями, как мультивселенная и путешествия во времени, но она отличается тем, что имеет под собой математическую структуру и не нарушает принцип причины и следствия.

Если эта теория так хорошо разработана, как возможно, что человечество ошибалось с 1905 года? Оказывается, когда Эйнштейн представил свои революционные идеи о пространстве и времени с помощью специальной, а затем общей теории относительности, он изменил правила игры: время перестало быть фиксированным и стало зависеть от движения и гравитации.

А теперь Клетечка привнес совершенно другую точку зрения. По его словам, то, как мы относимся ко времени сейчас, слишком упрощенно. Другими словами, проблема не в самой относительности, а в том, как мы понимаем, что действительно важно во всей этой истории.

Его предложение открывает интересные двери для решения некоторых из самых больших головных болей в современной физике.

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