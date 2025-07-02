Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 2 июля, вырос на 7 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 49,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне до 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 июля, вырос сразу на 24 копейки и составляет 49,75 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,64 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,60 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.

Эксперты дали свои советы по покупке валюты с учетом изменения курсов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предлагает постепенно накапливать валюту в расчете на то, что в следующем году курс доллара может значительно вырасти. А глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский рекомендует покупать доллары, пока американская валюта дешевеет. Кроме того, он указал, что украинцы скупают банковское золото.

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