Сколько оперативной памяти нужно в 2026 году: оптимальный объем для Windows и Mac

Прежде чем переплачивать за максимальный объем памяти, четко определите сценарии использования.

Планируете обновить компьютер в 2026 году и не знаете, сколько оперативной памяти выбрать – 16 ГБ, 32 ГБ или даже больше? Редактор ZDNET объяснил, какой объем ОЗУ действительно нужен для работы, игр и контента, и стоит ли переплачивать за "запас на будущее".

При покупке нового ноутбука или ПК необходимо учитывать так называемую "триаду производительности": процессор, накопитель и оперативную память (ОЗУ).

Процессор отвечает за вычисления, SSD – за хранение данных, а оперативка выступает в роли "краткосрочной памяти" аппарата. Именно в ОЗУ временно загружаются файлы и программы для быстрого доступа. Чем больше объем, тем больше задач ПК может обрабатывать одновременно без тормозов.

Видео дня

Сколько оперативной памяти нужно для Windows

Для устройств на базе Windows 11 формально минимальное требование – 4 гигабайта оперативной памяти. Однако в реальности этого объема недостаточно для комфортной работы.

В 2026 году 16 ГБ ОЗУ стали фактическим минимумом для новых ноутбуков на Windows. Современные сценарии использования включают:

десятки вкладок в браузере,

несколько фоновых приложений,

мессенджеры,

офисные программы,

инструменты генеративного ИИ.

При меньшем объеме памяти система будет работать, но только для базовых задач – электронной почты, просмотра сайтов и видео на YouTube.

Сколько оперативной памяти нужно макбуку и ChromeOS

С ноутбуками MacBook ситуация немного иная. Благодаря высокой оптимизации macOS, 8 ГБ оперативной памяти на Mac ощущаются комфортнее, чем 8 ГБ на Windows-устройстве.

Тем не менее Apple постепенно увеличивает базовые конфигурации: новая линейка MacBook Air с чипом M4 (модели 2025 года) теперь стартует с 16 ГБ объединенной памяти в базовой конфигурации. Для профессиональных задач – монтажа видео и работы с графикой – пользователи выбирают 24–36 ГБ и выше.

Отдельная категория – устройства под управлением ChromeOS. Эти ноутбуки ориентированы на работу в браузере и облачных сервисах, поэтому 8 ГБайт оперативной памяти им обычно достаточно. Однако возможности установки профессионального софта здесь ограничены по сравнению с Windows.

Что означает DDR5 и LPDDR5X

При выборе компьютера вы можете увидеть обозначение "DDR" с цифрой – например, DDR4 или DDR5.

DDR расшифровывается как Double Data Rate и обозначает стандарт оперативной памяти, который повышает скорость передачи данных от ОЗУ к другим компонентам. Как и 16 ГБ ОЗУ, DDR5 фактически стал новым стандартом для современных устройств.

Также существует версия LPDDR5X – более энергоэффективный вариант DDR5, предназначенный для ноутбуков и мобильных устройств. Организация JEDEC уже анонсировала LPDDR6, но массового внедрения нового поколения памяти в ближайшее время ожидать не стоит.

В итоге эксперты сходятся во мнении: для большинства пользователей в 2026 году оптимальным выбором станет 16 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ – для игр и креатива, а больший объем оправдан только при профессиональной нагрузке.

Главный совет: прежде чем переплачивать за максимальный объем памяти, четко определите сценарии использования. Иначе вы рискуете заплатить за ресурс, который не будете использовать полностью – как купить большой дом и жить только в одной комнате.

Напомним, в 2025–2026 годах мир столкнулся с серьезным дефицитом оперативной памяти (DRAM), вызванным взрывным ростом потребностей центров обработки данных и ИИ. Дефицит привел к росту цен в 5–10 раз, а нехватка мощностей прогнозируется как минимум до 2027–2028 годов.

Вместе с оперативной памятью подорожали и другие комплектующие: от SSD и видеокарт до материнских плат и кулеров. Себестоимость производства электроники тоже растет, поэтому новые модели смартфонов, ноутбуков и другой техники заметно вырастет в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: